Stærkt bekymrede for fremtidens besparelser

Politikerne i social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune har valgt at udsætte diskussionen besparelser til de har input fra ældre- og handicaprådet, og hos ældrerådet i Odsherred Kommune er meldingen bekymring, og formanden for rådet, Inger Andersen, fortæller, at de håber politikerne indser, at der ikke kan spares mere på området, og så informerer hun om ældrerådets holdning til budgetudfordringerne, som indeholder en kritik af præmisserne i en konsulentrapport fra Deloitte.

»Ældrerådet vurderer, at de observationer der er registreret ved at følge området på to udvalgte uger ikke er tilstrækkeligt grundlag for en evt. besparelse på ældreområdet. Ældreområdet har haft så mange omstruktureringer, at der aldrig når at falde ro på. Sidst et konsulentfirma anbefalede området, skulle grupperne samles, nu er anbefalingen at de skal splittes op igen. Såfremt området endnu engang skal ændres, vil Ældrerådet opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor der er en bred repræsentation af medarbejdere. Det er dem, der kender hverdagen og ved hvor skoen trykker.«