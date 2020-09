Stadig uafklaret hvad der skal ske med O'Mallies

Han har forsøgt at få lov til at omdanne hele ejendommen til lejligheder, men det sagde miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune med planloven i hånden nej til i august 2019.

Siden er der blevet indrettet lejligheder i resten af ejendommen bortset fra stueetagen, men hvad de øvrige planer er, kan vi desværre ikke fortælle, for Jesper Jensen ønsker ikke at tale med Nordvestnyt.

Seneste udvikling i sagen er, at byrådet på et møde i juni 2020 vedtog en lokalplan, der forhindrer, at der indrettes lejligheder i stue etagen på ejendomme i Algade.

- Nykøbing er en turismemagnet, og der er fyldt med mennesker om sommeren. Vi er mange, som elsker at komme i Algade, men det er vigtigt, at vi fortsætter med at have aktivitet i byen. Der kommer ikke aktivitet, hvis vi nedlægger erhvervsejendomme og indretter boliger. Det vil give mindre aktivitet, og det vil betyde, at færre butikker vil overleve, sagde Paw Pedersen dengang.