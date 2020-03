Målingerne overvurderer mulighederne for at finde arbejde i yderområderne, siger centerchef for Job og Ydelser Andreas Hegnsvad. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Stadig risko for skærpet tilsyn

Odsherred - 07. marts 2020 kl. 06:40 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En statslig taskforce under Arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil måske i fremtiden overvåge det lokale jobcenter mere intenst end i dag.

Jobcentret risikerer nemlig at komme skærpet statsligt tilsyn.

Sådan lød det i december i en orienteringssag i økonomiudvalget. Og en ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering placerer fortsat Odsherred Kommunes jobcenter i kategorien af kommuner med »risiko for skærpet tilsyn«.

Styrelsen inddeler kommunerne i fire grupper, og Odsherreds jobcenter havner altså i den knaldrøde kategori.

En ny lovgivning betyder, at kommunerne har fået større frihed til at tilrettelægge arbejdsmarkeds- indsatsen, blandt andet i forhold til samtaler og aktivering. Men samtidig er det statslige tilsyn med kommunernes indsats blevet øget. Kommunernes jobcentre skal nemlig leve op til en række mål, og indsatsernes bliver sammenlignet - eller som det hedder i den statslige sprogbrug, »benchmarket«.

I december fik politikerne i økonomiudvalget at vide, at sammenligningerne overvurderer beskæftigelsesmulighederne i udkanten af pendlingsområderne. Og samtidig bliver der i sammenligningerne heller ikke taget tilstrækkeligt hensyn til befolkningssammensætningen i Odsherred.

Centerchef for Job og Ydelser Andreas Hegnsvad fortæller, at arbejdsmarkedet i Odsherred har været inde i en positiv udvikling i de seneste år.

- Kommunen er gået fra høj ledighed til lav ledighed, og har over de seneste tre år haft en ledighedsudvikling, der har ligget bedre end sammenlignelige kommuner. Dette er skabt ved et stort fokus på beskæftigelseseffekterne, siger Andreas Hegnsvad og fortsætter:

- Denne udvikling kan fortsættes, således at effekterne fortsat bliver endnu bedre. Det er dog næppe hverken på kort eller mellemlang sigt realistisk, at denne indsats er nok til at opfylde resultatkriterierne i benchmarkingen på grund af de omtalte indbyggede skævheder i målingerne, hvor særligt mulighederne for beskæftigelse i yderkommunerne overvurderes.

Den statslige myndighed har også fokus på, at samtalerne med ledige bliver holdt efter nogle fastsatte tidspunkter.

- Vi har i anledning af lovgivningsændringerne sat fornyet fokus på procestidspunkterne for samtaleafholdelsen. Hvor vi tidligere har haft et princip om samtaler afholdes mest muligt efter de individuelle behov, og efter hvor det gav mening i forhold til beskæftigelseseffekterne for den enkelte og inden for specifikke målgrupper, bliver vi med de nye fokusmål nødt til at have en mere fast struktur og frekvens for samtalerne på tværs af alle målgrupper. Dette arbejde er iværksat fra slutningen af efteråret 2019, og forventes at været slået fuldt igennem inden udgangen af 2020, siger han.

Centerchefen ser nogle bekymrende tendenser i omlægningen.

- Der er helt sikkert en risiko for, at nogle borgere vil opleve, at denne reform fører til mere bureaukrati og ikke mindre. For at undgå dette har vi, sammen med det fornyet fokus på proceskrav, også sat intern fokus på at øge kvaliteten af de samtaler, der skal afholdes, siger han og gør opmærksom på, at formanden for Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen (S-borgmester i Aalborg Kommune), netop har udtalt, at den tilgang, staten har valgt i forhold til det skærpede tilsyn kan risikere at spænde ben for de ønskede forandringer på beskæftigelsesområdet.