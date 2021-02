Se billedserie Der er stadig tomt i de gule huse på Den Rytmiske Højskole. Forårsholdet skulle være startet 10. januar, og der er stadig lange udsigter til en åbning. Så hvordan fastholdes interessen? Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Stadig nedlukket: Fællesskab og højskole-stemning skabes online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig nedlukket: Fællesskab og højskole-stemning skabes online

Odsherred - 04. februar 2021 kl. 14:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Regeringens Hjælpepakker holder Den Rytmiske Højskole ved Vig oven vande her under den anden nedlukning, hvor forårsholdet, der skulle være startet 10. januar.

Højskolerne er omfattet af nedlukningen, der foreløbig varer til 28. februar.

Men hvordan holder man sammen på en flok kommende højskoleelever?

De har endnu ikke mødt hinanden fysisk?

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde dem til ilden og gør dem klart, at der venter dem et spændende forløb.

- Det er vigtigt, at vi fastholder deres højskole-interesse, så de også kommer her, når der bliver åbne, siger forstander Lars Gjerlufsen.

- Både for deres skyld, men også for højskolen. Der er stor opbakning fra politikerne i nogle gode hjælpepakker, men hjælpepakkerne slutter jo, når vi får lov til at få elever igen, fortæller Lars Gjerlufsen.

- Så vi gør, hvad vi kan, for at skabe fællesskab og højskolestemning online og er også begyndt på lidt fagligt indhold.

- Vi holder fællessamlinger online, og eleverne er selv begyndt at oprette events, hvor de laver forskellige ting sammen over nettet - café-aftener og andre hygge-arrangementer.

- Nogle spiller den musik, som de går og arbejder med derhjemme, fortæller Lars Gjerlufsen.

- Der er kommet en fin højskolestemning efterhånden, hvor der også er en spænding og en nysgerrighed efter at komme rigtigt på højskole, siger forstanderen.

- Desværre kan vi ikke love dem en dato for, hvornår de kan starte på højskolen. Vi kigger jo nok i retning af marts og håber, at vi får lov til at starte sammen med ungdomsuddannelserne. Men vi skal passe på, at vi ikke skaber falske forventninger.

- Omvendt er vi også nødt til at give dem et håb, siger Lars Gjerlufsen.