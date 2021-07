På plejecenter Baeshøjgård, i Vig, er der dagcenter for demente borgere, og dem vil den kommunale administration gerne have flyttet til Højby.

Stadig kamp om demensindsatsen på plejecentret

Odsherred - 08. juli 2021 kl. 12:48 Af Martin Hoffmann Kønig

De larmer på Baeshøjgård. I hvert fald skriver den kommunale administration, at de efter halvandet års samling af demensindsatsen på plejecenter Baeshøjgård, i Vig, må erkende, at der er for meget larm fra en daglig færden af brugere til og fra servicecentrets tilbud, blandt andet til sygeplejeklinikken, cafeen eller varmtvandsbassinet, og det har givet problemer for de demente borgere, der bruger stedet som dagcenter.

Aftenskolen LOF er blandt dem, der hyppigt bruger centrets varmtvandsbassin, og de skulle være blandt dem, der skaber uro. Skoleleder Karina Vincentz, mener dog at problemet er håndteret.

»Vi blev for et par uger siden kontaktet af forvaltningen, der fortalte om deres udfordringer med uro. Vi har derefter henstillet til både undervisere og kursister om at være stille, når de går til og fra bassinet, og jeg har ikke hørt noget siden, og kommunen bruger så vidt jeg ved selv bassinet om formiddagen til genoptræning,« siger hun.

Pårørendegruppen Livsgnisten, der står for en række populære aktiviteter for demente borgere og deres pårørende samt har stået for opførelsen af Naturens Pusterum, der er et imponerende sanserum tæt på Baeshøjgård, er modstander af flytteplanerne, og det samme er formanden for kommunens social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF), men situationen er særdeles uklar, og han skriver i det nyhedsbrev han skriver, at:

»Jeg har som udvalgsformand fået et udkast til den administrative fremlæggelse i august. Den gik alene på, at foreslå flere muligheder for indretning på Baeshøjgård. Desværre er den senere tilbagekaldt, og nu er der også et afsnit hvorefter man foretager flytningen.