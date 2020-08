Borgmester Thomas Adelskov (S) på Gudmindrup Strand, som ligger højt på ranglister over de bedste danske strande. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Stadig en af landets bedste strande

Odsherred - 01. august 2020 kl. 16:36 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Fortæl mig noget, jeg ikke vidste!

Trundholm Kommunes borgmester, Hans-Møller Olsen (V), var ikke overrasket, da Jyllands-Postens læsere i 2006 kårede Gudmindrup Strand til landets bedste. Forleden fortalte vi, at Friluftsrådet har offentliggjort en liste over, hvad rådet kalder landets bedste 25 strande - men det var udelukkende strande med Blå Flag. Odsherred Kommune trak sig for nogle år siden ud af Blå Flag-ordningen. Gudmindrup Strand er dog med i tre andre ranglister over landets bedste strande.

Visit Denmarks hjemmeside har Gudmindrup Strand med i en oversigt over landets 18 bedste strande.

Idenyt har en liste med landets seks bedste strande, og her er Gudmindrup også med.

Alt for Damernes rangliste med landets 14 bedste strande har også Gudmindrup Strand med. Damebladet medtager desuden Rørvig Strand med: »Den har kridhvidt sand, store klitter med hybenroser og lilla lyng, og så er vandet klart og blåt med små sandbanker, der gør stranden egnet til familier med børn«.

Gudmindrup Strand bliver generelt rost for at være usædvanlig børnevenlig med lavt vand helt inde ved kysten, de lave klitter, og så er der livreddere, og toiletter ved p-pladsen. Gudmindrup Strand fremhæves også for at være ideel til wind- og kitesurfing.

Nordvestnyt spørger en tilfældig gæst på stranden, hvad hun synes om den.

- Det er verdens bedste strand. Vi bruger den meget og har været i vandet næsten hver dag i fem uger. Vi elsker, at vandet er så lavt. Her på stranden kan vi sætte drager op, gå ture og gå op og få en is hos Haveje, siger Freja Brand, som holder sommerferie på Stenstrup Lyng med sin mand og to børn.

I de senere år har politikere investeret yderligere i Gudmindrup Strand.

- Vi lagde for nogle år siden en strategi om at gøre strandene til temastrande, hvor nogle strande særligt bliver familiestrande, mens andre mere er til aktiviteter, siger borgmester Thomas Adelskov (S) og fortsætter:

- Vi havde samtidig behov for at renovere toiletterne på strandene, og det har vi stadig nogle steder. Det er vigtigt, at vi har ordentlige og tidssvarende faciliteter på vores strande.

På Gudmindrup Strand er der gratis wifi.

- Men jeg ved ikke, om det er så interessant om nogle år. Tyske turister har måske ikke så meget bredbånd med sig, når de kommer, men ellers har langt de flere turister noget data med sig, siger Thomas Adelskov.

På Gudmindrup Strand er det muligt at spise på Haveje.

- Der er nogle begrænsninger med strandbeskyttelseslinjerne, men vi vil rigtig gerne se nærmere på at give tilladelse til for eksempel food-trucks på strandene, siger Thomas Adelskov.