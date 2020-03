Sprittyve huserer på Sundhedscentret

- Vi satte håndsprit op meget tidligt i processen. Det stod ved alle indgange og alle ved alle etager. Det var let tilgængeligt for alle, når man kommer ind og når man går ud igen. Men vi har haft daglige tyverier, siger Helle Oldrup Jensen, som oplyser, at man har overvejet at politi-anmelde tyverierne, men indtil videre vurderer hun og servicelederen, at det nok ikke tjener noget formål i den nuværende situation.