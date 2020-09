Sprittede bord af tæt på stearinlys, men så ...

Mandag klokken 13.55 kom et alarmopkald fra Ulstrup Efterskolen i Ulstrup ved Vig, hvor en 16-årig pige var blevet forbrændt.

Tre unge havde anvendt sprit til at rengøre et bord, men et stearinlys tæt på havde antændt spritten, som havde forbrændt den 16-årige på hånden, og flammen havde svedet hendes hår.