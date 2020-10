Pebersprayen måtte frem for at pacificere en 28-årig bilist.

Spritbilist pacificeret med peberspray

Pebersprayen måtte frem for at pacificere en 28 årig mand fra Højby, der tirsdag klokken 17.25 blev stoppet af en patrulje på Vesterbro i Nykøbing.

I forbindelse med anholdelsen blev den 28-årige pludselig udadreagerende, så politiet så sig nødsaget til at anvende peberspray for at få ham pacificeret og lagt på jorden. Herunder lykkedes det ham at sparke en politiassistent over benet, så sigtelserne mod den 28-årige kom også til at omfatte straffelovens bestemmelser om vold mod politiet.