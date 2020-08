Retten i Holbæk idømte mandag den 24-årige mekaniker Max Binger fra Odsherred tre års ubetinget fængsel og frakendelse af førerretten i 10 år, efter at han havde tilstået, at han den 14. februar, med en promille på mindst 1,2, havde overhalet en forankørende personbil på Rødhøj i Asnæs og kørt frontalt ind i en modkørende bil, hvor en 28-årig kvinde fra lokalsamfundet blev så svært kvæstet, at hun efterfølgende døde

Spritbilist dømt for dødsulykke

Den 24-årige erkendte også, at han forlod ulykkesstedet, ved at gå ud over en mark, og dermed undlod at yde hjælp til de tilskadekomne, hvilket dommer Pernille Corfitsen og de to domsmænd lagde vægt på i strafudmålingen.