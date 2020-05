Ung i Odsherred sælger ud af spraydåserne for at samle ind til Ungekulturprisen. Foto: Marianne Nielsen Foto: Marianne Nielsen

Spraydåser bliver til en pengegave

Odsherred - 16. maj 2020 Af Marianne Nielsen

Ung i Odsherred har måttet tænke ud af boksen og finde alternative måder at skrabe penge sammen til Ungekulturprisen i år.

Normalt er Ung i Odsherred rundt til vil lokale virksomheder, for at hente sponsorater og arrangerer aktiviteter for at samle penge ind til pengepræmien.

Men ikke i år. Det har corona sat en stopper for, så ungdomsskolen har i stedet kastet sig ud i at bortauktionere nogle af de ting, der under lukningsperioden har stået og blomstret i kælderen. Der er således både blevet solgt uanede mængder af flødeskum på sprayflaske, chispposer og grafittimaling.

- Der er allerede indsamlet over 13.000 kroner. Vi har blandt andet solgt godt ud af vores spraydåser i kælderen, og det har givet ret godt, og folk har været søde til at runde op, fortæller Louise Nordlund, leder af ung i Odsherred.

Ungekulturprisen tildeles en ung, kulturel ildsjæl under 20 år med tilknytning til Odsherred, som har gjort en særlig indsats for andre unge i området og er en inspiration for andre.

Sidste år vandt elevrådsformand på Odsherreds Gymnasium Tobias Yohannes prisen, som dengang nåede op over 18.000 kroner.

Ung i Odsherreds Ungekulturpris bliver uddelt til Odshædringen sammen med en række andre priser og skulderklap til lokale ildsjæle og virksomheder fredag den 13. november i Vallekilde-Hørve Fritidscenter, hvis ellers corona-situationen tillader det.