Niels Nicolaisen tager vagtskiftet som gruppeformand i Venstres byrådsgruppe. Foto:

Send til din ven. X Artiklen: Sprang til som formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sprang til som formand

Odsherred - 27. januar 2021 kl. 10:11 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Selv om det kom som en overraskelse for medlemmerne af Venstres byrådsgruppe, da gruppeformand i byrådet, Mathias Hansen (V) mandag aften kastede håndklædet i ringen, og trak sig som gruppeformand og borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg, så blev det hurtigt fastslået, at den nye mand på posten, er Niels Nicolaisen.

Niels Nicolaisen har været et kendt ansigt i lokalpolitik som medlem af byrådet for Venstre siden 2006. Han er 58 år, og bor på fødegården ved Højby sammen med sin hustru, som han har to børn med. Han arbejder som contract control Manager for Saint-Groban i København, og driver et mindre landbrug ved siden af.

- Jeg blev udpeget som den nye gruppeformand, og går ud fra at det hænger sammen med, at jeg netop har været med i så mange år, siger Niels Nicolaisen.

Han er i dag medlem af økonomiudvalget og kultur- og folkeoplysningsudvalget. Der ligger ingen skjult drøm om at komme til at sidde i borgmesterstolen bag den nye post.

- Jeg har for flere år siden understreget overfor Venstres bestyrelse, at jeg ikke vil være spidskandidat eller borgmesterkandidat. Jeg er slet ikke synlig nok i lokalområdet til at kunne bestride den post, erkender den nyudpegede gruppeformand.

Han regner derfor heller ikke med, at beholde posten som gruppeformand i byrådet længere end frem til det kommende kommunalvalg, hvor den nye spidskandidat vil tage over.

- Med mig på opgaven i mellemtiden behøver vi ikke starte forfra. Jeg har kender de andre byrådsmedlemmer i gruppen og de politiske sager, der har været, siger han.

Næste opgave for Venstre i Odsherred bliver at udpege de kandidater, som har et ønske om at blive partiets spidskandidat.

- Der er flere mulige kandidater, så der er flere i spil, men der er noget vores bestyrelse tager stilling til, siger Niels Nicolaisen.

Han håber at kunne få sat navn på en ny spidskandidat hurtigst muligt.

- Der er valg om ti måneder, og det kan hurtigt komme. Vores problem lige nu er, at det er umuligt at holde opstillingsmøder på grund af corona. Partiets kandidatliste er heller ikke på plads endnu, så vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør det, siger Niels Nicolaisen.

Han har stor respekt for Mathias Hansens beslutning om at trække sig fra topposten i byrådsgruppen af hensyn til sin familie.

- Det er stærkt, at Mathias tør gøre det, og vælge det, der har højeste prioritet for ham, siger Niels Nicolaisen.