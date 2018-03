Sprængt vandrør lukkede gade

Havnegade måtte spærres af, for at lede efter et hul i en vandledning, er ikke noget, man bare lige gør. Der skal graves dybt, og i det her tilfælde også ned under asfalten. Forsyningens folk måtte grave ned tre gange, før det lykkedes dem at lokalisere bruddet. Gravearbejdet skabte nogen forstyrrelse af lørdagstrafikken i Nykøbing by, hvor flere biler måtte finde alternative ruter til den afspærrede Havnevej.