Se billedserie Mette Nielsen, aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke og opvokset i Odsherred, samlede tirsdag underskrifter for at lægge pres på de lokale politikere. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Spot på flygtningebørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spot på flygtningebørn

Odsherred - 22. juli 2020 kl. 10:55 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem hundrede bamser i alle størrelser var tirsdag linet op foran Asnæs Centret.

Her holdt Mette Nielsen fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS) en aktion, der skulle hjælpe til at få børnene væk fra flygtningelejren i Moria på Lesbos. Og samtidig kunne man skrive under på, at kommunen også skal tage ansvar og aktivt melde ud, at man gerne vil tage imod nogle af børnene i lejeren på Lesbos.

- Vi i MS arbejder for, at vi skal have 500 børn fra Lesbos til Danmark. Vi tager rundt i landet, så man også kan lægge pres på lokalpolitikerne, som så også kan presse på. Og i sidste ende kan regeringen så beslutte sig for at hjælpe, siger Mette Nielsen, som er frivillig i MS og stammer fra Odsherred. I dag bor hun i København, og hun læser flygtningestudier.

- Bamserne her er et symbol for tryghed, og de skal gives til børnene, når de kommer til Danmark. Jeg havde en rigtig tryg og dejlig barndom i Odsherred, og det synes jeg , at alle børn fortjener. Nu lever der børn ned til fem år uden forældre under forfærdelige forhold i en flygtningelejr, det synes jeg er helt grotest, siger Mette Nielsen, som erkender, at den generelle stemning lige nu i Danmark ikke er for at tage flere flygtninge.

- Men jeg tror på, at man kan vende stemningen. Jeg tror på næstekærlighed. Jeg har selv oplevet forholdene i lejren, og når man ser, hvilke forhold børnene lever under, kan man ikke lade være med at gøre noget, siger hun.

Clark Pratt, Enhedslistens enlige byrådsmedlem og selv aktiv i MS, støtter initiativet.

- MS gør et godt folkeoplysningsarbejde om solidarisk udviklingshjælp. Jeg har fulgt kampagnen, og jeg vil arbejde for, at vi også i byrådet får taget spørgsmålet op. Vi har ikke mange penge i Odsherred, men vi kan godt tage imod uledsagede flygtningebørn her i kommunen, og det synes jeg, at byrådet skal udtale sig om, siger han.