Danser Michael Olesen kommer til Gundestrup for at fortælle om sine oplevelser som danser.

Send til din ven. X Artiklen: Spisning og dans med en mester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spisning og dans med en mester

Odsherred - 07. maj 2018 kl. 15:35 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konceptet står klart: Spisning, debatforedrag, danse-instruktion og derefter fri dans til livemusik med Reiners Big Band fredag den 18. maj.

- Det er og bliver en kanonsucces, oplyser skoleleder Finn Reiner.

- Vi har i flere år haft Vild med Dans-dansere på besøg og indførte sidste år spisning med tapas-menu fra Gendarmer Ostedelikatesse i Holbæk, hvilket gjorde at billetterne blev revet væk på rekordtid, så der er ingen tvivl om, at dette er konceptet, vi holder fast i.

Sidste år var det danse-dommer Jens Werner, der gæstede musikskolen og i år har danser Michael Olesen altså sagt ja til at komme til Gundestrup, for blandt andet at fortælle om sine oplevelser i Vild med Dans.

Det er dog ikke kun dansen, som Michael Olesen vil debatterer med gæsterne, for den flittige herre arbejder sideløbende som både koreograf, instruktør, foredragsholder og konferencier, og så er han ejer af firmaet MO Dancing, så erfaring er der rigeligt at tage af.

Nogle af de emner, som kommer til debat er, hvordan man som sportsudøver eller i forretningslivet kan udføre toppræstationer.

- Dette skal gøres især med mental opbygning og en grundig omgang forberedelse, fortæller Michael Olesen, der vil drøfte metoder til at opnå de mål, man har sat sig, hvad enten de er i større eller mindre målestok.

- Om målet er at blive verdensmester i en sportsdiciplin, at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at gennemføre et 5-kilometers løb, så er mange af teknikkerne faktisk de samme.

De tilstedeværende gæster vil fysisk få lejlighed til at afprøve nogle af Michael Olesens debatemner og teknikker, når han byder alle på dansegulvet.

Reiners Big Band, som står bag den musiske del af arrangementet, vil være helt i topform, da bandet lige når at lande i Danmark efter at have været på turné i og omkring Moskva. Bandet vil spille til Michael Olesens kyndige danseinstruktion og derefter afrunde aftenen med sit underholdende party-repertoire.

Det understreges fra arrangøren, at man absolut ikke behøver at være dansekyndig, for at deltage. Har man lyst til en hyggelig aften med dejlig mad, musik og foredrag, kan billetter reserveres ved henvendelse til Holbæk & Omegns Musikskole.