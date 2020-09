Formand Thomas Alstrup (tv.) og Jan Gottfredsen er klar til en ny sæson, hvor Nykøbing Sj. Skakklub igen er blevet divisionsklub. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Spiller igen i 2. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spiller igen i 2. division

Odsherred - 30. september 2020 kl. 06:41 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Det har været noget af en rutsjetur, som de otte spillere på Nykøbing Sj. Skakklubs førstehold har været igennem i år.

Først førte de Mesterrækken, men så satte de deres store forspring over styr efter et overraskende nederlag til Maribo. Og så kom coronakrisen i marts, som satte en stopper for alt skakspil, hvor man er fysisk til stede. Flere måneder gik, og der herskede stor forvirring. Ville man spille den sidste runde, eller skulle man fryse stillingen fast? De regionale skakmyndigheder valgte det sidste, og det betød, at Nykøbing Sj. Skakklub kunne rykke op. Hvis man altså ville! Og på generalforsamlingen tog førsteholdsspillerne en afstemning om sagen.

- Her var der et knebent flertal for, at vi skulle sige ja til at rykke op, siger formanden Thomas Alstrup.

- Det var en lidt dum måde at rykke op på, men vi var berettiget til at rykke op, siger førsteholdsspilleren Jan Gottfredsen.

Nu skal Nykøbing Sj. Skakklubs førstehold møde betydeligt stærkere spillere i 2. division. Kun én gang tidligere har klubben været i 2. division - det var i 1999, hvor man overlevede den første sæson, men herefter rykkede ned. Klubben skal møde spillere fra København, Nyborg og Odense. Men der er også lokalopgør mod henholdsvis Holbæk og Kalundborg. Den nye turnering begynder søndag den 25. oktober.

- Det må komme an på en prøve, om vi er stærke nok til at klare os. Måske får vi nogle forstærkninger. Jeg kan se, at for eksempel Nyborgs hold ikke ser stærkere ud end vores hold, siger Jan Gottfredsen.

Han erkender, at Nykøbing Sj. Skakklub med 23-24 medlemmer ikke er så stærke i bredden.

- Ambitionen er at blive i divisionen, men vi kan ikke tåle så mange afbud, særligt ikke blandt de stærkeste på holdet, siger Jan Gottfredsen.

Holdets stærkeste spillere er Michael Lynge og Samuel Eddy.

- De har godt af at prøve at få stærkere modstandere, men os andre kan nok vente at få nogle øretæver, smiler Thomas Alstrup, som også spiller på førsteholdet.

Skakspillere er meget forskellige.

- For mig er skak bare en leg, mens andre går meget mere op i det, konstaterer Thomas Altrup.

De to skakspillere er indstillet på, at den nuværende corona-situation også kan få indflydelse på den kommende sæson.

- Det går den gale vej lige nu, så alt skakspil kan hurtigt blive lukket ned igen, siger Jan Gottfredsen.

Nykøbing Sj. Skakklub stiller også med et andethold i den kommende sæson. Dragsholm Skakklub har ikke tilmeldt sig holdturneringen 2020-2021 på grund af corona-situationen.