Amalie Petersen er Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget til november.

Spidskandidaten vil kæmpe for alle i samfundet

Odsherred - 18. august 2021 kl. 09:55 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det regner, gummistøvlerne driller familiens yngste på tre år, men sommerferien går på hæld, og en af feriens sidste legepladser skal udnyttes fuldt ud.

Amalie Petersen er 28 år gammel, gift med en mand, der har eget firma og laver lys, lyd og design til blandt andet cirkus Nemo, som familien i fire år har været på turne med og så er hun mor til to børn på tre og fem år.

Det er en del af fortællingen om Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget, og skulle partiet beholde sin plads i byrådet, er det hende, der kommer ind, og selvom der ikke er »revolution« på dagsordenen, så skal de kommende byrødder regne med, at skulle forholde sig til hende.

»Vi har valgt at bosætte os i Odsherred, og her har vi tænkt os at blive boende, og så er jeg skruet sådan sammen, at jeg synes det er min pligt at blande mig i det samfund vi er en del af,« siger hun.

Hun glæder sig over, at kommunen har en S-borgmester, storglæder sig over Odsherreds natur, bøvler med det som andre børnefamilier gør, og er svært optaget af at vækst ikke sker på bekostning af miljøet.

»For mig handler det om at kæmpe for alle i samfundet. For mit vedkommende handler det ikke så meget om vækst, men om at se tingene på en anden og mere bæredygtig måde, hvor det vi skal leve af sagtens kan komme fra en masse grønne virksomheder,« siger hun.

Hun ærgrer sig over, at ikke flere kvinder stiller op til kommunalvalget, men slår også fast, at det er noget folk skal gøre op med sig selv, og at ingen skal vælges alene fordi de er kvinder.

»Jeg tænker ikke så meget på min alder eller køn. Det kan jeg jo ikke ændre på, og folk må tage mig som jeg er. Jeg har en kæmpe respekt for dem, der sidder i byrådet og jeg skal ikke revolutionere noget, men jeg tænker, at et kan være sundt at jeg måske kommer med et lidt andet og mere frisk syn på tingene,« siger hun.