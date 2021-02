I stedet for at slå på tønderne, blev hver familieboble fotograferet på Ruten rundt i Egebjerg. Foto: Per Christensen

Spejderne laver sikker fastelavn

Lynhurtigt havde 15 spejdere meldt sig til at stå for arrangementer, mens tilmeldingerne til selve turen væltede ind.

Faktisk måtte spejderne skuffe sognepræsten, der iført høj hat, hustru og hunde gerne ville have været med. Men da eneste ledige tid var om to timer, valgte præsteparret at gå en almindelig tur.

Og det er tydeligt at spejderne nyder at kunne være sammen hver for sig her i Egebjerg.