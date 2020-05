Odsherred kommune bruger i gennemsnit dobbelt så mange penge, pr. elev i specialundervisning, som der bruges i landsgennemsnit, Foto: Foto: Margrethe Groth

Specialundervisningen er dobbelt så dyr

Odsherred - 04. maj 2020 kl. 17:21 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stort fokus fra politisk hold på specialundervisningen i Odsherred Kommune i denne tid. I sidste uge udtalte byrådsmedlem Paw Pedersen (DF) til Nordvestnyt, at han er bekymret for, at der bliver sparet for meget på specialundervisningen i kommunen.

Blandt andet fordi det efter hans mening, vil gå ud over børn med behov for specialundervisning, at kommunen fremadrettet vil satse på at inkludere flere af disse børn i de almindelige folkeskoler, frem for at sende dem til tilbud i special-klasser eller undervisningstilbud udenfor kommunen.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), fastslår, at specialundervisningen i Odsherred Kommune er for dyr, og at inklusionen er en del af besparelsen på området.

- Det er netop økonomien der fik et samlet byråd til sidste år at sætte opgaven i gang med at se på hele området, da netop Odsherred bruger dobbelt så mange penge på dette område end for eksempel Kalundborg og landsgennemsnittet, skriver Søren With i en mail til Nordvestnyt.

Odsherred Kommune bruger i gennemsnit godt 80.000 kroner om året på en elev i specialundervisning. En elev i den almindelige folkeskole koster godt 60.000 kroner.

- Så opgaven er helt klar at se, hvordan vi kan gøre tingene til en anden pris, få øget vores inklusion og få bedre resultater med specialområdet, skriver Søren With.