Specialskole åbner først den 20. april

Center for Børn, Unge og Familier har siden Mette Frederiksens pressemøde mandag aften været i tæt dialog og samarbejde med dagtilbudslederne, skolelederne og repræsentanter for de faglige organisationer (DLF, BUPL og FOA) for at lave en overordnet fplan for genåbning af dagtilbud, skoler (0.-5. klasse) og skolefritidsordninger i Odsherred Kommune.