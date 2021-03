Nu ser alt ud til at krav om besparelser på kulturområdet i Odsherred Kommunes, tages af bordet, men ellers var også kommunens biblioteker i farezonen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sparekrav i millionstørrelsen pilles af bordet på onsdag

Odsherred - 13. marts 2021 kl. 14:45 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag mødes partiernes gruppeformænd i Odsherred Kommunes byråd med borgmester Thomas Adelskov (S), for at drøfte reducering eller fjernelse af sparekrav på 2,5 mio. kr. på kulturområdet i 2022.

Alle partier er enige, så sparekravene ryger eller bliver reduceret, og blandt deltagerne er der glæde over at borgmesteren har taget initiativ til mødet, som flere nævner næppe var sket, hvis ikke det var et valgår.

Humlen er, at byrådet i forbindelse med budget 2020 fastsatte måltal for kommunens serviceområder, og indarbejdede måltalsreduktioner, som på kulturområdet betyder krav om millionbesparelser.

Kun kulturen går fri Thomas Nicolaisen (R) er klar i mælet. Besparelserne skal annulleres, mens han ikke er lige så skråsikker, når talen falder på reduktionskravet på børne og uddannelsesområdet eller socialområdet.

Det mener til gengæld Arne Mikkelsen (SF), der slår fast, at SF ikke endnu engang vil være med til måltalsreduktioner på det sociale område.

»På socialområdet vil det betyde besparelser på omkring seks mio. kr., men området er spændt hårdt nok op i forvejen, så det kan vi ikke være med til,« siger han.

Ikke glad for aftalen Nyt Odsherreds gruppeformand, Leif Egholm, er også helt på linje med kollegerne, og han vil af med kulturbesparelserne.

»Nyt Odsherred har, og det har Odsherredlisten også, hele tiden været ked af at der skulle spares på kultur- og idrætsområdet, men selvom det ikke var vores »kop te,« så var vi med på besparelserne i 2021, fordi der var økonomisk lavvande i kommunekassen. Men vi har også sagt, at vi ønskede at stå frit i forhold til 2022, og vi er med på at rulle besparelsen tilbage,« siger han.

DFs Julie Jacobsen er også villig til at få reduceret sparekravet, men heller ikke hun er lige så ivrig for at få fjernet måltalsreduktionerne på skole- og socialområdet.

Ros til formand Det er til gengæld Enhedslistens Clark Pratt, der har haft et forsøgsår som budgetpart, men helst ser sparekravene droppet.

»Jeg sidder jo ikke i økonomiudvalget, så jeg tilhører ikke de tunge drenge til festen, men det vil gavne det sociale område, hvis der blev givet bedre betingelser for at lave velfærdsdarbejde, og på skoleområdet er der specialområdet, ordblindeundervisningen og en mulighed for mere digital undervsining, der vil kræve investeringer, ikke nedskæringer,« siger han.

Venstres Niels Nicolaisen er helt med på at fjerne kulturbesparelserne, og så roser han også formanden for kultur- og forebyggelsesudvalget, Gitte Hededam (S) for at have råbt op om urimeligheden i kulturbesparelserne.

»Vi har indtil nu fjernet mindre beløb, men skulle vi finde så store klumper, at vi kunne ramme 2,5 mio. kr. på det beskedne kulturudvalgsbudget, så skulle vi ind og se på besparelser på de store områder som bibliotek, borgerservice eller teater, og det går ikke, siger han.