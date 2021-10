Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov, nægter at acceptere sparekrav fra Kommunernes Landsforening. Foto: Peter Andersen

Sparekrav får kold skulder af borgmester

Odsherred - 02. oktober 2021 kl. 15:06 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Fredag formiddag blev der holdt virtuelt borgmestermøde i Kommunernes Landsforening, KL.

Mødet skulle handle om budgetterne for 2022, for over en bred kam har kommunerne vanskeligt ved at holde sig inden for de drift- og anlægsrammer, som er aftalt med regeringen, og derfor agter KL at pålægge alle landets 98 kommuner en ekstraordinær besparelse på deres service- og anlægsudgifter på 0,4 pct. i budget 2022.

Helt nødvendigt for at undgå sanktioner og sammenbrud i det kommunale samarbejde, og for i fællesskab at komme under det udgiftsbeløb som kommunerne har aftalt med regeringen, lyder det fra KLs formand, som til DR forklarer, at alternativet er, at alle landets kommuner får en bøde - uanset om de har budgetteret med at bruge for mange penge eller ej.

Sparekrav får nej Udmeldingen fra KL får nakkehårene til at rejse sig hos Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), der i et brev til byrådet slår fast, at han ikke har tilkendegivet at Odsherred Kommune skulle være villig til at skære 0,4 pct. af kommunens budget, og han skriver videre, at:

-Odsherreds budget 22, som vi behandler tirsdag, holder sig under servicerammen og væsentligt under anlægsrammen. Det er desværre ikke tilfældet for en række kommuner, som igen i år overskrider udgiftsrammerne væsentligt. Jeg tilkendegav på mødet, at det er min opfattelse at de kommuner, der ligger over må bære ansvaret for at komme inden for den samlede ramme. Det vil, efter min opfattelse være helt urimeligt, hvis vi skal skære for eksempel den lille cykelstibevilling væk i Odsherred,. Fordi der i hovedstaden bygges mange kilometer nye stier. Tilsvarende vil det være helt urimeligt at skære på vores ældreområde, skoler eller dagtilbud, der i forvejen har stramme budgetrammer næste år.

Borgmesteren slår fast, at han ikke har til hensigt at genåbne budget 2022, til trods for KLs henvendelse, og han har appelleret til, at byrådet tilkendegiver deres støtte til den holdning.

Bakker op bag nej Også hos SF er der stor modstand mod de varslede besparelser, og Arne Mikkelsen, der er partiets enlige byrådsmedlem siger, at føres kravet ud i livet, vil det kræve besparelser på 10 millioner kroner i Odsherred.

-Vi har i Odsherred indgået et budgetforlig, hvor vi er gået til grænsen, men ikke over den tildelte ramme. Vores likviditet vil ikke som førhen være nødlidende, men der er stadig store udfordringer på både børn- og uddannelse og på social- og forebyggelsesområdet. Vi kan ikke vente længere med nødvendige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, så det ville betyde besparelser på det sociale- og daginstitutionsområdet. Det er helt urimeligt. Yderområder med lavt beskatningsgrundlag som Odsherred har ikke haft problemer med udgiftsrammen. Vi har ikke haft midler til at komme i nærheden af den. Det er næsten lykkedes nu, men så risikerer vi at skulle betale en dummebøde, fordi nogle velhaverkommuner ikke vil overholde deres del. De har rigeligt med midler til at overskride, og til at betale den sanktion de pålægges, siger han.