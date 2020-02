Sparekasse styrker samarbejde med Geopark Odsherred

Det er et godt beløb, Dragsholm Sparekasse bidrager med til Geoparkfestival. Hvor godt, har geoparkdirektør Hans-Jørgen Olsen lovet at holde tæt med.

- Men det er et godt beløb, fastslår han overfor Nordvestnyt i kølvandet på den treårige partnerskabsaftale mellem Dragsholm Sparekasse og Geopark Odsherred, som skal være med til at udvikle den årlige Geoparkfestival.

- Vi ser Geopark Odsherred som en meget vigtig satsning for hele Odsherred. Derfor vil vi gerne indgå i et samarbejde om at udvikle festivalen - og samtidig være med til at formidle kernebudskaberne omkring Odsherreds status som UNESCO - geopark, udtaler Sparekassens direktør, Claus Sejling i en pressemeddelelse.