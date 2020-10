Sparekasse øger overskuddet og kunder strømmer til

Dragsholm Sparekasse har netop offentliggjort tallene for tredje kvartal og præsenterer et overskud på 5,1 millioner kroner. Det er en vækst på 3,9 millioner kroner i forhold til halvårsregnskabet, hvor ledelsen præsenterede et overskud på 1,2 millioner kroner.

Samtidig strømmer nye kunder fortsat til, oplyser ledelsen i en pressemeddelelse. Her fremgår det at Dragsholm Sparekasse har fået 803 kunder på årets første ni måneder - næsten 100 mere end samme periode sidste år.

Allerede ved fremlæggelsen af halvårsregnskabet i august annoncerede sparekassen at presset til at indføre negative renter fra årsskiftet. Selvom indlånet er steget med 239 millioner kroner i år, så afvikler kunderne hurtigt deres gæld.

- Det betyder, at indlånet i forhold til udlånet stadig er for lavt. Og når vi skal betale 0,6 procent i rente for at have pengene i nationalbanken, bliver der ekstra pres på vores resultater, forklarer han.