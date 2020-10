Sparekasse med stor donation til trængt foreningsliv

- Der er jo mange, der står med udfordringer på grund af corona, så jeg tror, at de penge falder på et godt sted, siger han videre.

Jørgen Preuss var noget overrasket over pludselig at stå med 100.000 kr. i hånden.

- Det kom som lynet fra en klar himmel. Det er jo fantastisk, og jeg tænker at vi i bestyrelserne lige må snakke sammen om, hvad de skal bruges til, men det har jo været et år, hvor der ikke har været indtægter i foreningerne, og vi har ikke kunnet holde arrangementer, så vi har jo måttet bruge af den kapital vi har, og nu har vi måske en chance for at have råd til at starte nye aktiviteter op, vurderer Jørgen Preuss.