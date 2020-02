Sparekasse med million-overskud

- I forbindelse med aflæggelsen af vores halvårsregnskab tilbage i august måned opjusterede vi forventningerne til vores årsresultat, og vi kan her et halvt år senere konstatere, at vi endnu en gang leverer fremgang i vores resultater, og lever op til de udmeldte resultatforventninger. Vi kan samtidig glæde os over, at rigtig mange nye kunder fortsat viser os den tillid at blive kunde i Dragsholm Sparekasse samtidig med, at vores eksisterende kunder vælger at lave flere forretninger med os. Det skal alle kunderne have en meget stor tak for, siger han i en pressemeddelelse.