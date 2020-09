Sparekasse lukker for straksoverførsler på grund af svindel-opkald

En straksoverførsel er kundernes mulighed for at overføre penge hurtigere på netbank og mobilbank. Der går kun få minutter fra overførslen er godkendt til pengen er på modtagerens konto uanset hvilken tid på døgnet overførslen sker.

I telefonen udgiver de sig for at være en medarbejder i Dragsholm Sparekasse, hvorefter de fortæller, at kundens netbank er ved at blive misbrugt eller lignende alvorligt, og fortæller så kunden, at de kan hjælpe med at stoppe misbruget veda t udlevere kode til NemID og nøglekort.