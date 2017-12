Sparekasse lukker filial

»Det er en klar ambition for os, at vores kunder let og ubesværet kan komme i kontakt med deres rådgiver på telefonen, når der er brug for det. Den samme service skal vi også kunne tilbyde, når vores kunder i Hørve-området har brug for et møde. Vi beholder bygningen på Vallekildevej, så det fortsat er let for de lokale at få et møde med sparekassen,« siger han.