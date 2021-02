Claus Seiling er direktør for Dragsholm Sparekasse, som havde besøg af Finanstilsynet i Foto: Mik Foto: Mik

Sparekasse fik et påbud fra Finanstilsynet

Odsherred - 13. februar 2021 kl. 05:27 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Efter fem års fravær var Finanstilsynet på besøg i Dragsholm Sparekasse i uge 47 og 48 sidste år, og det resulterede i et enkelt påbud,da tilsynet gennemgik kreditpolitikken.

Sparekassen fik besked på at tilrette kreditpolitikken, »så den på en præcis og målbar vis udstikker de overordnede retningslinjer for sparekassens kredit-risikoprofil«, skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet vurderer, »at sparekassens forretningsmodel er sårbar som følge af sparekassens risikoappetit kombineret med en høj historisk udlånsvækst, en svag indtjening samt en kapitalmålsætning, der ikke er tilstrækkelig forsigtig«.

- I vores nuværende kreditpolitik har vi en grænse for udlånsvækst på op til 20 procent pr. år. Men da vi i 2020 har haft en udlånstilbagegang på 4,2 procent, vurderer Finanstilsynet, at vi skal sænke vores grænse på 20 procent i kreditpolitikken ned til et niveau, som i højere grad matcher den faktiske udvikling, uddyber sparekassens direktør Claus Sejling overfor Nordvestnyt.

I sparekassens kreditpolitik, står der tillige, at de kan have udlån til fast ejendom på op til 15 procent af det samlede udlån. I årsrapporten for 2020 kan man se, at det realiserede udlån til kunder med fast ejendom udgør cirka 9,5 procent af Sparekassens samlede udlånsmasse.

- Finanstilsynet mener også her, at grænsen på 15 procent skal sænkes til et niveau, som ligger nærmere på de realiserede tal. Sagt med andre ord vurderer Finanstilsynet, at Dragsholm Sparekasse har behov for at supplere med en styringsmæssig grænse, forklarer sparekassedirektøren.

I de fem år siden Finanstilsynet sidst var på inspektion, har pengeinstituttet med hovedsæde i Asnæs udviklet sig meget, og blandt andet haft en betydelig vækst i forretningen i de forløbne år. Men en høj vækst på udlånet, stiller også krav til organisering og ressourcer, hvilket også førte til ansættelsen af fire nye medarbejdere i 2020.

- Finanstilsynet vurderer, at vores indtjening i sparekassen er for lille, hvilket vi er meget enige i. Det er bestemt et fokusområde hos os. Til gengæld ønsker vi også som lokalt forankret pengeinstitut at understøtte vores markedsområde bedst muligt, siger Claus Sejling.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 139 udlån. Gennemgangen resulterede i mernedskrivninger for 2,8 millioner kroner, men ellers gav inspektionen ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Dragsholm Sparekasse præsenterede tidligere på ugen et årsregnskab med et overskud på 4,3 millioner kroner efter skat.

