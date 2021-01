Spændingen stiger - hvem vinder kampen om Sjællands bedste pizza?

Der er kun ganske få timer til afgørelsen i konkurrencen om hvor »Sjællands bedste pizza« serveres afgøres, og lige nu er det ganske få marginaler der afgør, om det skal bliver det lille spisested Nostro Gundestrup i landlige omgivelser i Gundestrup i Odsherred eller et pizzaria i hovedstadsområdet, som skal løbe af med æren og titlen.

Med 1573 stemmer ligger Nostro Gundestrup i skrivende stund i spidsen, men er skarpt forfulgt af Pizzaria og Burgerhouse i Ballerup, som har 1537 stemmer. Pizzaer fra 52 forskellige restauranter er nomineret til at blive Sjællands bedste, men det er de to førende spisesteder, som kæmper bravt om at opnå de fleste stemmer.