Spænding om Michelinstjerne efter koks afgang: Her er slotsejers vurdering

Ved et pressemøde på Vasateatret i Stockholm var slottets køkkenchef, Claus Henriksen, på scenen for at få overrakt det synlige bevis på, at slottets køkken havde fået sin første stjerne i den forjættede Michelin madguide.