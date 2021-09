Bestyrelsesformand Niels Stielund, tv., og dirketør Niels Bagge, fra WPU i Egebjerg tør godt garantere en megavækst i den lokale virksomhed.

Spår megavækst fra gammelt plastaffald

Odsherred - 09. september 2021 kl. 13:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Fårevejle bliver snart en vækstvirksomhed rigere. I hvert fald garanterer virksomheden Waste Plastic Upcyling, WPU, der omdanner affaldsplast til olie på deres fabrik i Egebjerg, at de til oktober går i gang med at anlægge et fabriksanlæg i Fårevejle, og om under et år er det planen, at der skal stå seks pyrolysereaktorer klar, for væksten er sikker på.

Og når det er sket er forventningen, at der på fabrikken i produktion vil være behov for mellem 30 - 40 nye medarbejdere, de første medarbejdere er ansat og tiltræder i denne måned, og så skal de i gang med en intern uddannelse på firmaets anlæg i Egebjerg.

Ifølge WPUs bestyrelsesformand, Niels Stielund, så tegnes fremtiden alene i positive farver.

»WPU kører nu produktion to til tre gange om ugen med et stort output til følge, og udnyttelsesprocenten på den gamle affaldsplastik viser sig at være højere end estimeret, hvilket gør, at der kommer en større mængde olie ud af plastikken, end oprindeligt beregnet,« siger han.

Bestyrelsesformanden fortæller, at de allerede har solgt de første 100 ton olie til en tysk kunde, som også har bestilt 100 tons yderligere, og WPU har forespørgsel på levering af hele produktionen frem til 2023.

Virksomheden har et anlæg i Egebjerg, og lokalt har der været stor bekymring over om virksomheden har styr på sikkerheden, hvilket Niels Stielund garanterer.

»Den nye Fakkel-skorsten, som tidligere blev installeret på Egebjerg fabrikken kører perfekt, og de udtagne prøver af gassen i skorstenen viser, ifølge DTU, at gassen stort set svarer til almindelig naturgas fra et parcelhus, og WPU har planlagt at få installeret vores eget brandanlæg i de lejede fabrikslokaler, idet ejendommens brandanlæg udløser for mange fejlalarmer fra de andre haller, hvilket forstyrrer produktionen hos WPU,« siger han.

I fremtiden er det planen, at anlægget i Egebjerg skal bruges til uddannelse, testkørsel af nye produkter samt til et fælles projekt med DTU.

Ifølge Niels Stielund er opførelsen af anlægget i Fårevejle første skridt i en større vækststrategi med fabrikker også i Nakskov og Esbjerg.