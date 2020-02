Glaskunstner Martin Birk Møller har støbt de fem glas-mænd i sorg-fasen efter den oldgamle metode cire perdu. Han udstiller for tiden i Huset i Asnæs. Foto: Stefan Andreasen

Sorgens fem stadier - udtrykt i glaskunst

Glaskunstner Martin Birk Møller, Glashytten på havnen i Nykøbing Sjælland, udstiller for tiden i X Rummet i Huset i Asnæs - blandt andet en serie psykologiske glasfigurer, hvor han tematisk har beskæftiget sig med modellen over sorgens fem faser, udviklet af psykiater Elisabeth Kübler-Ross.

- Gennem et bestillingsarbejde lærte jeg en mand at kende, som var højt placeret inden for finansverdenen, og han fortalte om det følelsesmæssige forløb, han har været igennem.