Trods tidligere røster om støtte og overlevelse, ser det ud til at den populære crossbane på Tinghulevej i Hørve må lukke. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sommerlandsejer må selv redde crossbanen

Odsherred - 28. maj 2018 kl. 08:14 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Crossbanen ved Tinghulevej, i Højby, er populær. Søndag efter søndag, år efter år, har i tusindvis af entusiastiske motorcrossfolk brugt den grusede bane. Ingen er blevet generet af banen, og sådan har det været i over 20 år. Området er ejet af Sommerland Sjællands ejer, Kåre Dyvekær, der gratis har stillet den til rådighed for crosserne. Men kommunens naturmyndigheder har været på besøg, og de har slået fast, at banen er ulovlig, fordi den ligger i et beskyttet overdrevsområde.

Læs også: Sommerlands ejer kan redde crossbanen

Kåre Dyvekær har tidligere givet udtryk for, at han ikke vil kæmpe for at få banen lovliggjort, og at den bliver lukket. Det fik en række lokale politikere til at opfordre ham til at ansøge om lovliggørelse, som de enslydende mente burde kunne klares med en dispensation, men sådan kommer det tilsyneladende ikke til at gå.

Michael Bay, der er afdelingsleder i Odsherred kommunens naturafdeling, slår fast, at crossbanen ikke er lovlig, da der aldrig er ansøgt om tilladelse til et etablere en crossbane, og kommunen ikke har modtaget nogen ansøgning fra ejeren.

Kåre Dyvekær siger, at han ikke har fået nogen officiel anbefaling eller henvendelse fra lokale politikere om støtte, og derfor vil han ikke søge om dispensation til banen.

»Jeg har andre ting, som jeg hellere vil bruge energien på. Jeg har fået mange positive tilkendegivelser, men ikke en officiel. Hvis jeg får det, så søger jeg. Men crossbanen er jo ikke mit levebrød, så den må vi jo lukke, hvis det er hvad de ønsker. Jeg har allieret mig med nogen, der har forstand på miljølovgivningen, og de siger rimelig klart, at der ikke må ligge en crossbane der, og så synes jeg det er fjollet at stritte imod,« siger han til Nordvestnyt.

Paw Pedersen (DF) er udvalgsformand, og den 11.april talte han med Kåre Dyvekær om sagen.

»Jeg har fortalt ham, at hvis han søger om lovliggørelse, vil jeg gå meget langt for at finde løsninger. Dog skal lovgivningen overholdes. Hvad Kåre søger er hans egen sag og det hverkan kan eller skal jeg blande mig i. Derfor får han naturligvis heller ikke en konkret opfordring til at søge om lovliggørelse af crossbanen. Som sagt har jeg lovet ham, at vi behandler hans ansøgning i udvalget, så snart den dukker op,« siger han til Nordvestnyt.

