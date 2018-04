Crossbanen i Højby er særdeles velbesøgt, og ser den ud til at blive reddet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sommerlands ejer kan redde crossbanen

Odsherred - 13. april 2018 kl. 10:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En velbesøgt crossbane på Tinghulevej i Højby, ledet af frivillige, er kastet ud i en alvorlig overlevelseskamp.

De kommunale naturmyndigheder mener, at banen ødelægger et beskyttet overdrevsområde, og særligt har naturmyndighederne konstateret, at banen har lagt området vegetationsløst og delvist ødelagt hen. På det seneste møde i Odsherred Kommunes miljø- og klimaudvalg drøftede politikerne sagen, og det ene af Venstres medlemmer, Mathias Hansen, er sikker på, at der kan findes en løsning så banen består.

»Jeg kan desværre ikke berette om nogen beslutninger, men udvalget var enige om at det er en overflødig sag, som slet ikke burde komme så vidt. Og der er stor og bred opbakning til crosserne. Vi kan dog ikke gøre noget umiddelbart, da »bolden« ligger på Kåre Dyvekærs(ejeren af området, red.) banehalvdel. Hele sagen irriterer mig grænseløst, da den bare er endnu et eksempel på, at Odsherred Kommune ingen strategi har for unge, og fastholdelse af dem,« siger han til Nordvestnyt.

Kåre Dyvekær vil prøve de gode løfter af, men crossbanen får kun en midlertidig overlevelse.

»Jeg er indstillet på at undersøge muligheden for dispensation, så crossaktiviteten eventuelt kan fortsætte. Jeg skal dog pointere, at jeg har købt det omtalte jord, og det andet der hørte til ejendommen, for at have udvidelsesmuligheder for mere overnatning til sommerland. Når de planer engang realiseres, så lukkes banen. men i mellemtiden, og formentlig en del år, kan området lige så godt bliver brugt af de unge mennesker,« siger han til avisen.