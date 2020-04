Sommerland vil slå på pladsen

Se billedserie Den gode plads i Sommerland Sjælland vil Kåre Dyvekær slå på, når det skal afgøres, om sommerlandet åbner i år.

Odsherred - 08. april 2020 kl. 19:21 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerland Sjællands direktør Kåre Dyvekær vil slå på den gode plads, når der skal argumenteres for at kunne holde åbent

- Vi ved ikke noget endnu, men vi er i fuld gang med at arbejde med forskellige scenarier, siger Sommerland Sjællands direktør Kåre Dyvekær blot 13 timer efter, statsminister Mette Frederiksen aflyste sommerens markeder og festivaler på direkte tv.

- Det var jo ikke konkret, så jeg ved ikke, hvor vi står endnu - derfor arbejder vi videre med nogle af scenarierne og smider andre væk, fortæller Kåre Dyvekær.

Efter planen skulle sommerlandet slå dørerne op lørdag den 16. maj, men om det bliver muligt, ved ingen endnu.

Et benspænd har sommerlandet dog allerede fået med grænserne for, hvor mange mennesker der må være samlet på et sted.

- Vi plejer jo at uddanne personalet her op til sæsonstart, men der må vi tænke anderledes i år, for vi bliver jo mange flere end 10 til den uddannelse, siger Kåre Dyvekær og tilføjer:

- Det er faktisk noget, vi snakker om nu og her.

Kommer en lukning af Sommerland Sjælland på tapetet denne sommer, så har Kåre Dyvekær et argument klar til myndighederne.

- Det er vores gode plads her i sommerlandet. Publikum kan sagtens sprede sig ud i parken uden at komme for tæt på hinanden.

- Jeg håbede, at statsministeren ville lukke lidt op på sit pressemøde mandag, men det føltes nærmest som en nedlukning. Det føles som at få trukket tæppet væk under sig, hvis vi bliver nødt til at holde lukket i sommer, siger Kåre Dyvekær og tilføjer så lidt optimistisk:

- Jeg kan forstå, at campingpladser godt må åbne, så vi kan da i det mindste holde vores overnatningsdel i live.