Sommerland siger hulahop til corona

Medmindre regeringen pludselig træder et skrift tilbage, åbner Sommerland Sjælland efter planen den 16. maj.

Hvordan får man børn til at holde afstand - den opgave mener Sommerland Sjælland ejer Kåre Dyvekær, han har løst.

- Vi har simpelthen købt 1000 hulahop-ringe, som vi placerer rundt om i parken. Ved at holde ringen ud i strakt arm, kommer børnene til at holde den rigtige afstand til hinanden og de fremmede voksne, siger Kåre Dyvekær og tilføjer:

- Det, synes vi, er en sjov måde at holde afstand på.

Der kommer også hulahop-værter, der går rundt i parken og sørger for, at folk ikke kommer til at klumpe sammen.