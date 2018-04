Sommerland med succes i Thailand

Sommerland Sjælland er en succesrig virksomhed, men parkens ejer, Kåre Dyvekær, sidder ikke stille af den grund. Han er netop vendt tilbage fra et besøg i Thailand, hvor han var inviteret til at give input til en forlystelsespark, og ikke bare en hvilken som helst park, for det var verdens eneste med tilladelse til at bruge figurerne fra Cartoons Network, så vi taler om Ben 10, Powerpuf pigerne og lignende populære børneunivers, og Kåre Dyvekærs opgave var i første omgang at studere parkens besøgende.