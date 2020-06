Sommerland åbnet

Sommerland Sjælland slog portene op for årskort-gæsterne i weekenden. Selvom det først er fredag den 12. juni Sommerland Sjælland starter sæsonen, så blev portene åbnet for årskort-gæster allerede i weekenden.

Årets nyskabelse er, foruden de mange afstands-skilt og flere pladser hvor man kan slå sig ned, er hulla-hop officials, der går rund i sommerlandet og sørger for, at der afstand mellem folk, der ikke er kommet til sommerland sammen.

- I stedet for at sige, I skal holde mere afstand, så vil vores officials på en sjov måde bruge hulla-hop ringen til at skabe afstand. De siger hulla-hop i stedet for at skælde ud, fortæller Mette Dyvekær, der sammen med sin mand Kåre ejer Sommerland Sjælland.