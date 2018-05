Når Sommerland Sjælland åbner den 19. maj, kommer cirka 500 medlemmer fra Odsherred Touring Club sædvanen tro og viser motorcykler frem. Foto: Niels Sørensen Foto: Foto: Niels Sørensen

Sommerland åbner med MC-træf

Odsherred - 10. maj 2018 kl. 09:33 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerland Sjælland tager hul på den ny sæson pinselørdag den 19. maj klokken 10. Og nogen, der i den forbindelse for længe siden har sat kryds i kalenderen, er Odsherred Touring Club, som traditionen tro står for det store motorcykeloptog med over 500 deltagere.

MC'ernes tur går igen i år fra West Side Racing i Snertinge klokken 11.30 til forlystelsesparken i Nr. Asmindrup, hvor optoget ruller ind på parkeringspladsen omkring klokken 13.

- Det er en rigtig hyggelig tradition, og så er det virkelig et unikt syn, når de mange motorcykler ruller ind for at parkere, siger Kåre Dyvekær, der sammen med Mette Dyvekær ejer Sommerland Sjælland.

De seneste år har en ny tradition i øvrigt taget form: Old School Knallert mødes med MC'erne på det sidste stykke vej, så de følges ad ind i sommerlandet.

- Vi starter ud fra Kalundborgvej 220 i Holbæk klokken 9.45, som vi plejer. Jeg håber på et stort antal gamle knallerter, og vi glæder os til at hygge i parken igen i år, siger Brian Hansen fra Old School Knallert.