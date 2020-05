Direktør for Feriepartner Odsherred, Morten Egeskov, glæder sig over at der nu er kommet en udmelding omkring turismen denne sommer. Foto: Torben Andersen

Sommerhusudlejningsbureau: Ærgerlig dato at åbne for turister på

Mette Frederiksen har netop genåbnet Danmark for turister fra Island, Norge og Tyskland fra den 15. juni. For tyskere, der vil ind i Danmark, gælder der tillige et krav om, at der skal være booket flere overnatninger uden for København.

- Det er ekstremt vigtigt, at få en dato, men det med de seks overnatninger udenfor Købehavn, betyder i sig selv ikke så meget, for det er primært danskerne, der booker miniferierne - ikke tyskerne. Men det er virkelig ærgerligt, at det først er fra den 15. juni og ikke den 13. juni, der bliver åbnet for turister. For langt størstedelen af sommerhusudlejningen bookes jo fra lørdag til lørdag, så reelt åbnes der først for turister om tre uger, konstaterer Morten Egeskov.