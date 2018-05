Se billedserie Udvendig og indvendig blev sommerhusruinen forskønnet, blandt andet af tømmer efter stormen Bodil. Foto: Torben Andersen

Sommerhusruin indstillet til fornem kunstpris

Odsherred - 03. maj 2018

Kunstfotograf Casper Aguila og billedkunstner Frederik Næsblerød er blevet indstillet til den fornemme Kunstkritikerpris for deres kunstinstallation ved Flyndersø.

For tre år siden tog de et sommerhus under kærlig behandling. Huset lå på samme sted, hvor digteren Kai Hoffmann i 1919 første gang opførte et sommerhus. Efter stormen Bodils hærgen i 2013 lå sommerhuset hen som en ruin. De to kunstnere pyntede ruinen op, både indvendig og udvendig. I storbyer sker det ofte, at forladte fabriksbygninger udsmykkes. Fænomenet har fået sin egen genrebetegnelse: art squat.

- Det er en del af en større kunstfortælling, hvor der har været en kreativ proces, før vi selv gik i gang. Vi vil gerne give folk en oplevelse, så de ikke kun ser et smadret hus, fortalte Casper Aguila til Nordvestnyt i 2015.

Kunstnere benyttede materialer, som lå på grunden, til installationen. De genbrugte tømmer til at lukke husets vægge, og vinduer blev hentet på genbrugspladsen i Nykøbing. Huset blev malet hvidt i flere omgange.

I normeringen til Kunstkritikerprisen hedder det blandt andet: »Kunstnerne i Korshage fik aldrig officielt lov til at bruge huset, som sådan var de slumstormere, for de tog det, som ingen ellers kunne bruge og gjorde det til noget, som alle var velkomne til at besøge«.

Fem værker er indstillet til prisen, som uddeles af AICA Danmark, Foreningen af Danske Kunstkritikere. Vinderen findes efter den 12. maj.

Men sommerhuset er ikke længere at se. Det er fjernet. Og Casper Aguila og Frederik Næblerød har i stedet indrettet en mindeplads, som de kalder Momorial Viewpoint. Her er en hvid bænk og et højt hvidt kors. På korset er der på den ene side malet årstallene for Kai Hoffmanns fødsel og død, 1874 og 1949. På den anden ses årstallene, som indgår i kunstinstallationen, nemlig 2015 og 2018. Ved mindepladsen kan man nyde solnedgangen og landskabets idyl.

- Vi har altid tænkt vores tidligere installation som et åbent og offentligt projekt i gode omgivelser. Vores ønske er at videreføre samme ide og tanke til den nye mindeplads, forklarer de to kunstnere.

I begrundelsen af for indstillingen til prisen står også: »Det er et projekt, som ikke vil dø, og som fortjener anerkendelse for at insistere på, at kunsten, generøst og vedholdende kan finde sted på uventede steder«.

De havde gerne set, at den første kunstinstallation var blevet stående.

- Men vi er glade for, at det var en storm, der tog hovedhuset, der til sidst har ført til nedrivning af resten af det lille hus. Så man kan sige at naturen har givet os projektet og samtidig også afsluttet det. Det, synes vi, er lidt smukt, lyder det samstemmende fra Casper Aguila og Frederik Næblerød, som har taget mange fotografier for at dokumentere processen med kunstinstallationen. De har også vist en film om projektet har været udstillet på Kunsthal Charlottenborg. Den første installation kan genopleves i Huset i Asnæs, hvor kunstnerne fra den 5. maj udstiller et stort billede af sommerhusinstallationen.