Sommerhusgæster giver boom

Centerdirektøren slår fast, at de selvfølgelig følger myndighedernes krav, men også, at det er en særdeles alvorlig tid for de erhvervsdrivende, der kommer til at miste den omsætning, der normalt boomer op til påske.

Fødevarebutikkerne kan til gengæld mærke, at deres omsætning stiger, fordi mange flere sommerhusgæster, er kommet til Odsherred, end de plejer på denne tid.