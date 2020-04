Sommerhusgæster belaster ikke

Sådan lyder meldingen fra kommunaldirektør Claus Steen Madsen, i en orientering til byrådet i Odsherred Kommune. Kommunaldirektøren slår samtidig fast, at kommunens sundhedsydelser ikke er belastet mærkbart mere end normalt for årstiden af landliggere og sommerhusgæster.

I Odsherred Kommune er man forskånet for et stort antal COVID-19 smittede borgere og medarbejdere, og der er styr på kommunens eget sundhedsberedskab.

Claus Steen Madsen slår fast, at det "samlede billede" lige nu er positivt, men også, at meget kan ændres, hvis antallet af smittede stiger voldsomt i løbet af de næste par uger.

Han skriver til byrådet, at forventningen nu er, at regionens hospitaler kan klare det forventede antal hospitalskrævende COVID-19 smittede, og at kommunens sundhedsberedskab kan klare kommunens opgaver.

Derfor skriver han blandt andet, at kommunen næppe vil modtage så mange ekstraordinært udskrevne patienter, som det var forventet.