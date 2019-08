Se billedserie På 13 hektar ved Betongården kan der etableres omkring 35 sommerhusgrunde på 2000 kvadratmeter, lyder det i et forslag til tillæg til planstrategi 2019. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Sommerhuse ved Betongården? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerhuse ved Betongården?

Odsherred - 22. august 2019 kl. 09:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

13 hektar ved Betongården ved Ellinge Lyng kan med fordel omdannes til 35 sommerhusgrunde.

Det foreslår ejeren, Bjarne Madvig Christensen, og tilsyneladende er der opbakning til forslaget. Kommunale embedsmænd har nemlig hen over sommeren arbejdet med forslag, der dels udlægger nye sommerhusområder og dels tilbagefører et uudnyttet sommerhusområde.

Senest den 1. december 2019 skal kommunen indsende en ansøgning herom til Erhvervsstyrelsen.

Økonomiudvalget sendte forleden forslaget om, at Betongården bliver omdannet til sommerhusområde, videre til byrådet. Siger byrødderne ja, skal forslaget i offentlig høring.

Med i forslaget er også et område, Fritidslandsbyen, på 1,2 hektar i yderkanten af Ellinge Lyng. Her kan der med en gennemsnitlig grundstørrelse på 2000 kvadratmeter etablerers tre-fire sommerhuse samt et friareal.

Bjarne Madvig Christensen købte sidste år Betongården, som var døbt om til BMC Beton. Han ville blandt andet etablere et rumleanlæg, der slår de skarpe kanter af for eksempel herregårdssten, og et knuseanlæg skulle genbruge tusindvis af gamle fliser, der lå på fabriksområdet.

Men Bjarne Madvig Christensen måtte konstatere, at projektet ikke kunne stå distancen. Fabrikken lukkede for et halvt år siden.

- Der er så meget konkurrence inden for belægningssten, så det er de store, som styrer markedet. Vi prøvede det, men vi kunne ikke tjene penge på det. Vi havde otte ansatte, og vi har brugt rigtig mange penge på projektet, blandt andet også en sø, men man kan ikke lave penge på at lave fliser. Men det er ikke særlig pænt med en sådan ubrugt bygning, så derfor tænkte jeg, at området kan bruges til sommerhusgrunde, siger Bjarne Madvig Christensen, som oplyser, at der er ved blive ryddet op på grunden.

Borgmester Thomas Adelskov (S) ærgrer sig over, at kommunen kun kan søge om tillaldelse til denne slags projekter én gang hvert tredje år.

- Reglerne er lavet om, så kommunerne nu kun én gang hvert tredje år kan indsende ansøgninger om projekter inden for kystnærhedszonen. Økonomiudvalget forholder sig lige nu som udgangspunkt ikke til projekterne, men vi vil have en høring, så interessenter kan melde ind, hvad de synes. Høringen skal være med til at klæde os politikere lidt bedre på, for det har været lidt af en tju-bang-proces, men det er frustrerende at man kun kan søge hvert tredje år, siger Thomas Adelskov.