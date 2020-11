Se billedserie Wegeners Y-stole er i høj kurs blandt indbrudstyve og hælerne, der køber de stjålne stole.

Sommerhuse lænses for møbler

Odsherred - 19. november 2020 kl. 20:43 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

I de seneste måneder har døgnrapporterne fra Midt- og Vestsjællands Politi været fyldt med anmeldelser af sommerhusindbrud i Odsherreds sommerhusområder. Fælles for mange af indbruddene er, at der er stjålet møbler.

Især spisestuestole er i høj kurs. Og da det oftest er designerstole, er det betydelige værdier, der forsvinder ud i novembermørket.

- Vores erfaring er, at tyvene går efter let omsættelige varer, som kan give et hurtigt økonomisk udbytte. Det kan være kontanter og smykker, men også designermøbler er i høj kurs, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi og politiassistent Charlotte Tornquist til Nordvestnyt.

- Når vi efterforsker indbrudssager, hvor der er stjålet designermøbler, så går vi målrettet efter hælerne ud fra devisen »Ingen hæler ingen stjæler«. Efterforskningen retter sig blandt andet mod auktionshuse og samhandelsplatforme blandt andet på sociale medier, som har fået en stor rolle i handel mellem private, fortæller Charlotte Tornquist og fortsætter:

- Politiets råd til borgerne for at undgå at blive hæler, når der handles privat: Har du mistanke om, at en vare kan være en hælervare, så køb den ikke, men meld det til politiet.

1: Er udbudsprisen meget lav? - Hvis noget virker for godt til at være sandt, så er det nok for godt til at være sandt.

2: Betal via mobilepay eller bankoverførsel. På den måde kan du altid finde frem til sælgeren igen.

3: Se efter Nem-ID validering hos sælger ved handel på DBA.