Sommerhussalget eksploderede under Corona. Nye tal fra Danmarks Statistik viser at Odsherred er det mest populære sted at købe sommerhus. Foto: Mie Neel

Sommerhusalget boomede under Corona: Dette sted er helt i top på købernes ønskeliste

Da danskerne blev sendt hjem under coronaen, tog mange til Odsherred, for at bruge deres sommerhuse som corona-bolig. Eller også valgte de simpelthen at købe en fritidsbolig. Hele 621 solgte sommerhuse blev solgt i Odsherred i andet kvartal af 2020, og det gør Odsherred til den mest populære sted at købe sommerhus. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som også konstaterer, at sommerhussalget på landsplan steg med 90 procent under corona.