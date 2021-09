Sommerhus blev totalt gennemrodet

Efter en måned væk fra sit sommerhus er det mere end almindeligt irriterende at komme op og finde stedet gennemrodet. Det skete for en mand, da han forleden ankomm til Dybesøvej i Rørvig. Tyven var kommet ind via et opbrudt vindue, hvilket tydelige mærker viste. Han havde været rundt i hele huset og rodet alt igennem, så det var håbløst at få overblik over, hvad der var forsvundet. Det er den stakkels uheldige sommerhusejer i fuld gang med at få.