Se billedserie Haren, grævlingen, ræven og hejren fulgte med oppe på biologi-skabene, mens politikere, borgere og embedsfolk øvede sig i den gode, respektfulde, demokratiske samtale på Vig Skole lørdag. Foto: Stefan Andreasen

Som i Hakkebakkeskoven: Bedre dialog mellem politikere og borgere

Odsherred - 26. januar 2020 kl. 14:14 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Vig Skoles aula fulgte de udstoppede dyr på biologi-skabene med på sidelinjen, da politikere, borgere og forvaltnings-ansatte lørdag holdt dialogmøde og opøvede færdigheder indenfor disciplinerne den gode samtale; at lytte, respektere og værdsætte anderledes holdninger.

Lade sig inspirere istedet for at blokere; kommunikere og arbejde bedre sammen om fælles mål for Odsherred og acceptere beslutninger, der tages på det grundlag.

De udstoppede dyr gav associationer til Thorbjørn Egners klassiker »Dyrene i Hakkebakkeskoven«, hvor Morten Skovmus, efter klage fra Bedstemor Mus, udtænker grundlaget for bedre samliv i skoven.

Her står der blandt andet, at alle dyrene skal være venner, og at man ikke må æde hinanden.

- Vi har haft nogle sager - biogas-anlæg, skolestruktur, skoleleder-ansættelsen på Vig Skole, hvor dialogen gik tabt, siger Majbrit Edlund, næstformand i Lokaldemokratiudvalget, der stod bag lørdagens borgermøde, hvor 80 borgere, politikere og embedsfolk var mødt op.

- Det her møde handler ikke om bestemte sager, men om at der er folk, som har en følelse af, at de ikke bliver hørt i de politiske processer. Vi vil gerne væk fra, at folk sidder tilbage med den følelse, så det handler om at finde fremtidige løsninger for en bedre dialog mellem politikere og borgere, siger Per Kragh, formand for Lokaldemokratiudvalget.

- Nu sætter vi gang i en proces, som gerne skulle føre til, at politikerne bliver bedre til at lytte til borgerne og inddrage dem i beslutningsprocesserne, og borgerne bliver bedre til at lytte til politikernes argumenter for at tænke i helhedsløsninger, siger Per Kragh.

Konsulentfirmaet MG Udvikling stod for borgermødet, og direktør Marianne Grønbæk introducerede deltagerne i, hvordan de skal udføre den gode, gensidigt respekterende, demokratiske samtale i praksis.