Solvognens fundsted: Ni-årig skal overrække blomster til dronningen

- Det er lige faldet på plads, at vi vil kunne skabe en corona-sikret overrækkelse af blomster til Hendes Majestæt Dronningen, så nu gør vi det. Med afsprittet greb på buketten og afsprittede hænder kan det lade sig gøre, at vi alligevel har en blomsterpige på, fortæller Helle Nordgaard.

- På den måde kan jeg overvåge og stå inde for, at afspritningen og andet kommer til at foregå, som det skal, siger Helle Nørgaard.

- Hun skal neje for dronningen, så det skal hun i gang med at lære i dag. Det skal hun lære af sin farmor, som ved præcis, hvordan man gør - hun har været lærer i Nykøbing Sjælland og har modtaget Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tjeneste og har været i audiens hos dronningen for at takke for medaljen, fortæller Helle Nordgaard.